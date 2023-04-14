季芹跟王仁甫結婚至今超過20年，育有一對兒女，幸福、和樂的生活羨煞旁人，不時透過社群平台分享生活。近日季芹透露胖到人生巔峰，決定跑步減肥，並曬出素顏近照，未料引起網友驚喊：「這個角度好像王仁甫！」

季芹昨(13日)無預警在社群平台大嘆：「胖到人生巔峰了」，因此得天天跑步，忍不住大呼：「減肥～真的是一件好～辛～苦～的～事啊！你們看得出我的苦嗎？？！！」從她PO出的照片中，可見季芹戴著鴨舌帽跟耳機，略微側著臉入鏡，與老公王仁甫的長相神似，讓大票網友笑翻。

季芹素顏照被指撞臉老公王仁甫。(圖/季芹 FB)

網友在留言區回應：「有人夫的Fu」、「下次可以挑戰馬拉松了」、「重點是有胖過嗎？」、「這張神韻好像你的仁甫老公」、「超瘦！哪裡胖了！這樣叫胖？那我就是沒有羞恥心的胖子！」、「看起來很累的感覺辛苦了。」、「還是很瘦啊！一樣美麗。」

季芹常跟王仁甫一起挑戰台灣高山。(圖/季芹 FB)

事實上，現年46歲的季芹不時曬出泳裝照，曼妙身體曲線跟鉛筆腿，性感指數爆棚，很難想像生過兩個小孩，不過最近她跟王仁甫一同登山，可看出笑起來雙頰有點肉肉的，但體力不輸年輕人，揹著登山設備爬上台灣百岳第41名的奇萊南峰，兩人合照留念時，夫妻臉十足。