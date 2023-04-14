國道5號南下51公里處，在今天（14日）傍晚6時許發生車禍，有2輛自小客車共4人受傷，車禍發生原因正由警方調查釐清。

宜蘭縣消防局獲報後，派遣羅東、五結、馬賽等分隊出動器材車及救護車前往救援，抵達時2輛自小客車的人員皆自行脫困。4名傷者中有2名男子、2名女子，其中1人為孕婦。