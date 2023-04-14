競選連任的台北市議員應曉薇，去年遭檢舉透過萬華區華江里長候選人楊華中，於去年10月間在新東南海鮮餐廳以餐會方式賄選，台北地檢署調查認為，應女等人在餐會中雖有發表尋求支持的言語，但基於言論自由，可在各種場合發言支持特定候選人，加上當天桌菜10人份，價位8800元，並非高不可攀食材，難認足以影響投票意向，罪嫌不足，上月將應女、楊男6人不起訴。案經再議，台灣高檢署審查後，支持北檢的法律見解，今駁回再議，應曉薇6人不起訴確定。

檢調獲報，去年10月間，應曉薇涉嫌透過楊華中在北市中正區汀州路的新東南海鮮餐廳，席開5桌，宴請數十名樁腳及選民，有12道菜，每桌8800元，涉嫌以餐會賄選，違反選罷法。

事後選民指應、楊2人涉嫌在餐會中向選民尋求支持，並將當天現場飲宴的情形拍照，並向調查局台北市調查處檢舉。檢調去年12月1日兵分5路搜索約談應、楊等人。檢察官訊後，將應女無保請回，楊華中則以15萬元交保。

調查局依選罷法將應、楊、應的服務處王姓執行長、高姓主任及訂席的殯葬公司陳姓負責人、彭姓經理6人送辦。

北檢調查時，應女辯稱，她是依選舉行程去參加餐會，是被動受邀參加，現場雖有提及支持她及楊，但純粹是選舉語言，楊男則稱當天是鄰長聯誼餐會，不認為一場餐會就能幫應女拉票。

檢方認為，應女等人在餐會中雖有發表尋求支持的言語，但基於言論自由，可在各種場合發言支持特定候選人，加上當天桌菜10人份，價位8800元，依據現今社會大眾觀念及人民生活水準，並非高不可攀食材，而與會者為當地里鄰長等具有相當社會經歷之人，難認足以影響其投票意向，賄選罪嫌不足，3月 23日將應女6人不起訴處分。

北檢並將全案依職權送台灣高檢署再議，高檢署審查後，認為再議無理由，依法駁回，因此應曉薇6人獲不起訴確定。