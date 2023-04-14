美國軍事機密文件外洩曝光，中共東風-27高超音速導彈威脅關島以西美軍基地，而且現有的反導系統攔截不到。前空軍副司令張延廷表示，東風-27可以打到5500公里，超越第二島鏈；東風27突防時，可以到達10倍音速，愛國者等反彈飛彈是打不到的。

張延廷14日在政論節目《新聞大白話》中表示，東風-21、東風-25是屬於中程彈道飛彈，東風-26屬於長程彈道飛彈，可以打到5500公里。

張延廷接著指出，東風-27是高超音速，因為是兩截，第一截負責推升跟加速，最厲害的是第二截，在巡航的時候，可以到達9倍音速。最後突防的時候，甚至可以到達10倍音速，一旦超過6倍音速，反彈飛彈是打不到的，因為太快了，根本鎖都鎖不住。

張延廷點出，東風-27可以打到5500公里，超越第二島鏈，第二島鏈所有目標都會受到威脅，而且沒有辦法攔截。中共已經試射成功了，只是還沒撥交到作戰部隊去服務，現在還在做驗證。而東風-27出來以後，就沒辦法突防了，除非是雷射，但雷射現在為止還沒成熟，只能拿反彈，但愛國者或標準飛彈是打不到的。