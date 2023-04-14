成立於2019年1月的「ALTOPIA CLUB」原先僅服務少數私人豪華遊艇船主與私人銀行頂級客戶，近日正式成立「Altopia億樂國際旅行社」，提供專屬訂製服務，包括米其林星級餐廳預約及包場、豪華遊艇租賃、頂級國外旅遊等，董事長賴銘陽表示，想把極致生活體驗帶給客群，目標3年內會員要達到3000人。

Altopia以「非凡體驗，尊榮無限」為宗旨，實現「只有想不到，沒有做不到」的客戶指派任務，旅行社將原本服務從國內的範圍延伸至全球，不管是歐洲的保時捷或法拉利的自駕之旅、國際知名精品的皮件品工坊與頂級威士忌酒莊參訪、在數10億元的超級遊艇上欣賞F1賽事、在非洲大地上的動物大遷徙野性探險、到地球之南的極地旅遊，甚至是搭著太空船來一趟無重力之旅，都能替會員安排。

賴銘陽表示，歐洲保時捷自駕之旅首團16人已滿，9天行程不含機票要駕60至75萬元；非洲動物大遷徙團10天25萬元起。搭太空船的無重力之旅，則是與維珍航空合作。

賴銘陽指出，目前的會員有100多人，今年目標要達到300人以上，3年內達到3000人，達到以後就會暫停招募會員。根據俱樂部的會員卡別規定，金卡會員年費12萬元、續會低消100萬元；菁英會員年費12萬元、續會低消300萬元；商務人士免年費，續會低消500萬元。

依照會員級別不同，可享會員禮、奢華酒店預約、專人客服、VIP活動邀約、專屬會員日、全球米其林餐廳預約優惠、私人訂製行程服務、全球寰宇通關等權益。