中共日前舉行軍演，山東艦航母也首度開到我國東部外海，對台部署「外阻內封」，不少軍事專家解放軍布局非同小可。前大使介文汲今( 14 日)也分析，以此次軍演來看，國軍的「東部戰力計畫」已經無法實施，若再加上護衛艦，東海岸將被徹底封鎖。

介文汲今在《盧秀芳辣晚報》節目中提到，山東艦進入東部外海，意味著駐菲律賓、關島、沖繩的美軍全在作戰範圍，更重要的是，國軍過去演習時，有部分戰機都放在佳山基地，但如今此計畫恐已無法實施。

介文汲表示，佳山計畫自1985年開始動工，耗時近八年在 1993 年完工，耗費 400 億台幣，其中包括花蓮機場和台東志航基地，都能讓戰機直接從跑道進入山洞，整個佳山計畫一共能停 200 架戰機。

介文汲表示，當時是認為，不管解放軍是從海面或空中進攻，第一波攻擊一定是落在西海岸，等到第一波攻勢打完後，我方再出動200架戰機投入戰鬥。但該計畫起源於1980年代，當時假定大陸沒有軍力繞到東海岸，沒想到2020年代，中國大陸已經有航空母艦，他也懷疑，大陸建造航母可能就是要針對佳山計畫。

介文汲提到，此次山東艦航母停在東部外海，對台灣外阻內封，其艦載機包括 32 架殲-15，可攜帶空對空、空對艦、空對地導彈，若加上1萬1千噸的055型，只要裝上飛彈就是1到2千公里的射程，短程也有500至800公里，只要兩艘就能將台灣東海岸徹底封鎖。

介文汲也提到，此次軍演中共也拿出 PHL-191 箱式火箭砲，射程達 300 公里，有北斗衛星導航，造價也便宜，若一次發射 300 顆，愛國者飛彈都難以攔截。