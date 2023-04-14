OPEL去年強勢回歸台灣市場後，總代理歐吉汽車除加速導入各式車型，更積極布局全台經銷通路，去年底啟動通路布建，今年除已有台中全新據點動土，總代理歐吉汽車攜手經銷商駿達汽車，斥資逾億元共同打造高雄左營全新品牌識別旗艦展示暨服務中心，也於14日正式開幕。

歐吉汽車表示，全新OPEL高雄旗艦展示暨服務中心，鄰近國道一號鼎金交流道，距高鐵左營站10分鐘路程，位處北高雄的交通樞紐位置，為OPEL在亞太區最大旗艦點，占地總面積超過600坪。

歐吉汽車進一步說明，全新OPEL高雄旗艦展示暨服務中心，是亞太地區第一個率先使用OPEL全新品牌識別設計的市場，依據德國原廠標準設計打造，彰顯對南部地區市場重視程度。

歐吉汽車董事長王騰漢表示，近年來，台灣進口車市場發展相當火熱，除積極導入最新世代車款外，更全力拓展經銷通路打造完善的展售空間，提供消費者更為優質的服務外，也展現OPEL積極經營台灣市場的決心。今年上半年將有更多旗艦展示暨服務中心陸續開幕，目標於2025年底前，於全台逐步拓展15座以上銷售與服務據點。

全新OPEL高雄旗艦展示暨服務中心除可展示多款OPEL新世代車款，共設置16個工位與交車位，其中包括5部專業級頂高機工作位、診斷智能工作位、電動車輛工作位等配置。