裕民航運（2606）第三艘99,990載重噸超巴拿馬極限型節能新船「裕超輪」，今（14）日舉行命名接船儀式，由遠東集團董座徐旭東主持，並邀請全球最大礦商之一力拓集團（Rio Tinto）商務營運長Laure Baratgin為裕超輪命名，即將首航。

裕民與日本住商株式會社（Sumisho Marine Co. Ltd.）簽訂，在日本大島造船所建造的裕超輪，是大島造船廠為裕民全新設計建造的99,990載重噸Post Panamax系列中的第三艘。

該船承襲裕民的節能環保理念，超前國際海事組織（IMO）船舶效率設計指數EEDI第三階段的要求，相較同樣載重噸船舶節能33％，同時加裝裕民開發的FSM（Fleet Safety Management）船舶管理平台，透過船聯網將船舶運行及氣象數據同步傳送回公司岸端分析與監控，提升船舶能效，降低故障率及提升營運效率。FSM船舶管理平台取得日本NK、挪威DNV、台灣CR、美國ABS等船級社之智能船舶（SMARTShip Notation）認證。

除了船舶大型化，單位貨載耗油及操作成本相對降低，又針對船舶節能減排採取低速航行的特性，採用狹長流線駕駛台設計且優化船體線型，降低風及水流阻力，降低油耗，增加競爭優勢。

裕民目前擁有Capesize、Panamax、Post Panamax、Supramax、Ultramax、水泥船、超大型油輪（VLCC）及超大型礦砂船（VLOC）及海洋風電人員運輸船（CTV）等船型，自有散裝船隊平均年齡約6.6年，再加合資及在建船舶，裕民船隊運力為73艘，總載重噸位為882萬噸，海外設有新加坡及香港、廈門等子公司，國內則有專注綠能運輸的子公司裕民風能航運。