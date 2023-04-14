美國聯準會升息進入尾聲，台股今上漲124點，指數邁向萬六關卡；不過，國泰世華銀公布投資研究報告指出，矽谷銀行倒閉、瑞士信貸瑕疵等信用事件恐怕還沒結束，因為聯準會近1年來的暴力升息後，遞延效應才正在發酵，第2季經濟復甦之路仍顯顛簸，市場不容過度樂觀。

國泰世華表示，當前景氣有兩大風險，包括利差倒掛壓力，影響銀行放貸意願，不利經濟活動回溫，第二，資金緊縮環境，對中小企業、銀行構成壓力，仍要留意金融突發事件。

總經環境來看，就業市場的韌性雖為美國經濟帶來支撐力道，但高利率的衝擊持續發酵，為經濟活動埋下隱憂。

國泰世華銀行分析，後疫情時代美國就業市場出現結構性的改變，失業率保持在歷史低位3.5％附近，主要可歸因於疫情期間的提前退休潮和移民減少使得勞動力短缺，且隨著解封後經濟逐步回溫，勞動力需求回升，故使美國就業市場表現強勁，為短期經濟循環提供了一定的支撐底氣。

利率政策方面，國泰世華銀行研判，聯準會在5月仍有升息1碼的壓力，除非金融市場持續震盪，才可能暫緩升息。

依照歷史經驗推估，美國10年期公債殖利率可望在升息終點前觸頂回落，若想追求額外的資本利得，隨著聯準會升息步伐進入九局下半，國泰世華銀建議，不妨把握貨幣政策可能進一步轉向寬鬆的前夕，拉高債券存續期間，鎖住高殖利率、穩定賺取利息之餘，日後還有機會賺進價差。

股市方面，相比2022年，投資契機已漸露曙光，主要原因有二，首先是中國防疫政策明顯轉向，刺激內需和政府基礎建設帶動下，有利製造業緩步升溫；其次，則是歷經2年的調整後，製造業庫存偏高狀況已改善不少，2023下半年企業獲利有望重回正成長，都提供股市拉回布建的契機。

不過，國泰世華銀行亦提醒，緊縮環境下資金退潮壓力依舊，股市將難以上演V轉行情。此外，隨著AI興起，預估將帶動晶片、半導體等應用產業需求成長，也使科技股在未來具備較大想像空間。

綜觀第2季投資思維，盤據2022年的利空因素，今年初以來都有所鬆動，但資金退潮壓力仍在，使股市維持震盪盤整格局。債市方面，通膨壓力下降、聯準會升息步伐趨緩，加上市場震盪依舊，高評級債具進可攻退可守的優勢。匯率方面，聯準會急速升息時點已過，利差優勢鈍化下，美元未來偏弱看待。