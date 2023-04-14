印尼地牛今天下午大力翻身！印尼地震測報當局初步資訊顯示，當地時間週五（14日）下午4時55分（台北時間下午5時55分），爪哇島北部海域發生規模6.6強震，傷亡情況暫未明，當局稱並無海嘯發生機率。爪哇島大成泗水市中心、觀光客眾多的峇里島均感受到明顯搖晃，遊客受到不小驚嚇。歐、美地震測報當局資訊均顯示地震規模達7.0。

綜合路透社、美聯社報導，印尼災害應變署發言人穆哈里（Abdul Muhari）表示，爪哇島東北角的全國第二大城泗水、東爪哇省土班縣（Tuban）、峇里島登巴薩市（Denpasar）、中爪哇省首府三寶瓏（Semarang）均感受到明顯搖晃。

🇮🇩 Un movimiento de tipo oscilatorio fué percibido en Yogyakarta, #Indonesia tras el fuerte #sismo de 7.0 que sacudió hace un rato. Debido a la profundidad de casi 600 km el evento no se sintió tan fuerte.



📹: @stitchyhoonie pic.twitter.com/nhWEgF7qdJ — 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒊𝒏𝒆𝒍𝒂35 (@QuakeChaser35) April 14, 2023

社群平台分享的影片顯示，除了東爪哇省沿海，中爪哇省、爪哇島南部日惹特區（Yogyakarta）、峇里島等地的房舍建物搖晃數秒，部分區域也發出疏散只令，民眾都跑到街上避險。

印尼地球物理及氣象局（Meteorology, Climatology and Geophysical Agency）官網初步資訊顯示，這起地震震央位於土班市中心以北68公里海域，地震深度632公里。過了半個多小時，當地時間下午5時37分，該處海域又發生規模5.5地震，地震深度600公里。

美國地質調查所（USGS）地震規模為7.0。歐洲地中海地震中心（EMSC）官網最初顯示地震規模為6.5，之後二度上修，從6.7再調高為7.0。

穆哈里說，所幸這起強震震園很深，暫未接獲災損傷亡通報，「我們研判應該沒有傷亡，但會持續監控狀況。」

泗水JW萬豪酒店（JW Marriott）一名職員向路透社表示，當地搖晃感強烈，不少住客明顯驚慌，「所有客人都跑到飯店外面了，不過沒有災損」。距離震央較近的土班市感受似乎較小，一家飯店員工說，地震發生時有輕微的搖晃感，當地也沒有傳出災損。

印尼人口2.7億，位處太平洋火環，地震與火山活動頻繁。2004年印度洋強震引發猛烈海嘯，周邊國家總計超過23萬人喪生，大多數都在印尼亞齊省（Aceh）。