1名空服員在荷蘭被性騷擾，桃園市空服員職業工會14日到桃園市府前陳情，呼籲市府應對騷擾者開罰。桃園市性騷擾防治委員會14日審議及議決，雖認定性騷擾成立，但依照《行政罰法》，發生在境外並無管轄權，因此無法可罰。

桃園市空服員職業工會表示，會員在服勤期間被公司同仁性騷擾，公司性騷擾申訴處理委員會調查認定性騷擾行為成立，公司將調查結果通知主管機關桃園市政府，要求市府應該依照《性騷擾防治法》裁罰行為人1至10萬元罰鍰。

工會痛批，市府拒絕開罰，實在無法接受，難道桃園市府鼓勵國人到國外性騷擾別人嗎？工會說，會員被性騷擾後，的確有心理壓力，回台灣尋求心理諮商，還要到身心科就診，顯見該性騷擾的結果在中華民國領域內。

桃園市政府家庭暴力暨性侵害防治中心指出，性騷擾防治委員會認定性騷擾行為成立，但是因為該行為在境外發生，經委員討論後，認為沒有處罰管轄權，因此無法開罰。家防中心說，將建議中央修法，才能維護被害人權益。

律師李德豪表示，依照《行政罰法》第6條第3項規定，只要行為或結果其一在中華民國領域內，就可以依法處理，如果把被性騷擾之後身心科就診的情形認為是結果的發生，確實有可能有管轄權的存在。但無論如何，依照性騷擾防治法第9條的規定，對他人為性騷擾的人還是要負損害賠償的責任，不因為發生地點在國外，就可以免除。