夢田影像執行長蘇麗媚成立阿甯咕劇團，去年推出第一部親子音樂劇作品《阿甯咕又闖禍了YA～》廣獲各界好評，應全台大小粉絲的要求，加演四場，演出中更加入兩首全新歌曲。

在14日舉行的加演記者會上，阿甯咕劇團團長蘇麗媚率導演高天恒、演員李培松、嘎造．伊漾、陳敬萱出席，邀來神秘嘉賓《小兒子》舞台劇編導黃致凱，以及曾在劇中飾演「阿甯咕」的藍鈞天、吳定謙現身打氣並獻上大麥花束，象徵祝福「票房長紅大賣」，三位「阿甯咕」還首度同框。《阿甯咕又闖禍了YA～》於4月15日至16日在台北市政府親子劇場加演。

阿甯咕劇團特別感謝「送孩子回劇場」計畫的贊助支持者：太平洋集團太平洋建設、永達保險經紀人社福基金會、弗利思特文化事業股份有限公司、財團法人江許笋文教基金會、財團法人台北市樺霖文化藝術基金會、財團法人准提淨心基金會、智邦公益館、葛瑞思涵有限公司（依筆畫序）。

阿甯咕劇團團長蘇麗媚表示，「送孩子回劇場」仍會在每一站的音樂劇演出，由阿甯咕劇團為更多孩子打開劇場大門，募集到更多座位，持續努力看見台灣社會還有很多需要被補償、被呵護的心靈角落。」

長年深耕文化、娛樂產業，素有「明星推手」之稱的蘇麗媚，不僅大膽選用劇場表演者作為主角，並以此作品實踐推動「送孩子回劇場」的文化平權計畫，希望讓台灣優質文學得以更廣泛地滲透到每一個家庭中。

「心裡很感謝這一次贊助支持『送孩子回劇場』的企業與個人。他們讓滿滿的溫暖和愛傾灑進這個社會夾縫角落，贊助的每一個『座位』都意義非凡、彌足珍貴。每一個座位像是顆種子，種進孩子心裡，慢慢長成一棵小樹，未來，我們相信能有機會看見一片美麗的森林。」蘇麗媚說。