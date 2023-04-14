台北地檢署

「館長」陳之漢3年前遭人槍擊，檢警查出是竹聯幫寶和會組長施俊吉指使槍手劉丞浩犯案，並掃蕩寶和會，寶和會會長林修伯因涉嫌參與犯罪組織被判刑1年定讞，但林逃亡，台北地檢署14日因偵辦其他案件拘捕林到案，並發監執行。

陳之漢2020年8月28日凌晨，離開自家健身俱樂部林口旗艦館時，遭埋伏等候的劉丞浩連開3槍。陳倒臥血泊中，還一度直播，經送醫後撿回一命。

檢警擴大調查，發現劉開槍前曾打電話給竹聯幫寶和會組長施俊吉；法院認定施俊吉為主謀，依殺人未遂等罪判刑16年，劉丞浩判刑15年6月，另寶和會會長林修伯、副會長梁智勝雖無證據參與槍擊案，但被認依參與犯罪組織罪各判刑判刑1年，今年1月，最高法院駁回上訴，全案定讞。

但林修伯並未向檢方報到執行，北檢指揮警方偵辦其他案件時，懷疑林修伯涉案，今將林修伯拘提到案，由於林另案被判刑定讞，因此檢方訊後，將他送往台北看守所執行。