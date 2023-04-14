台南市龍崎區坐擁珍貴泥岩地質，卻因為事業廢棄物掩埋場進駐引發地方長期抗爭。（台南社大提供／曹婷婷台南傳真）

龍崎事業廢棄物掩埋場爭議近20年，立院今天三讀修正環評法條文，增訂《龍崎條款》，可望讓歐欣案落幕；為守護家鄉，力擋掩埋場甚至參選台南市長的前龍崎牛埔里長陳永和感慨，「原來這麼簡單就通過，過去7年是玩假的？」他說，當年他堅持修正環評法，引來許多罵聲，這些人應該道歉。

陳永和說，他過去主張修正環評法阻擋龍崎掩埋場，結果引來許多罵聲，長期抗爭，如今居然只花7天就通過。(陳永和提供／曹婷婷台南傳真)

立委王定宇等人上周在立法院提案修正環評法，立院今天三讀修正環評法條文，增訂《龍崎條款》，讓歐欣案正式落幕。修法後明訂，只要目的事業主管機關廢止開發許可後，環評審查結論就算失效，明確能避免衍伸額外爭議。

面對立院三讀通過「環評法」增修條文，陳永和感慨，「原來7天就能解決的事，居然拖了7年，難道過去7年是玩假的？」他說，這次真的能終止掩埋場嗎？仍需觀望，而他也從這件事情上，深刻感受，只有民進黨想通過的法案，沒有通不過的法案，如果當初這些人多努力一點，他也不會參選市長，甚至到現在宣布參選台南第六選區立委，挑戰民進黨的王定宇。

他也疾呼，環保署應儘速行文歐欣公司廢止歷年環評許可，才能避免此案仍有機會死灰復燃。

台南社大環境小組召集人黃煥彰也呼籲環保署儘速依新修環評法，行文歐欣廢止掩埋場歷次環評。他也提到，目前另一個重點是經濟部去年底發函廢止歐欣掩埋場興辦事業計畫書，歐欣已提起訴願，經濟部應提出更多理由以贏得訴願。

他說，歐欣公司若輸了與經濟部的廢止興辦計畫訴願，歐欣公司還是可到行政法院提行政訴訟，不管誰輸誰贏，都會再提一次上訴，因此，經濟部必須加油、贏得最後訴訟，才能讓本案徹底解決。