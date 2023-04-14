台灣選手蔡弘燁在《Fantasy Boys》因自責淚灑舞台。（愛奇藝國際版提供）

韓國選秀節目《BOYS PLANET》昨公佈最新排名，來自台灣的陳冠叡在新一輪排行拿到第23名，止步18強，痛哭喊：「我真的好想進入總決賽。」讓粉絲們相當不捨，隊友們也緊緊擁抱給予安慰。而從第一次順位排名開始就持續蟬聯第一名的韓國C位成韓彬，本次也是穩坐冠軍寶座，更以100萬票的好成績，再次贏過公演獲全場第一的大陸選手章昊。

最終進入決賽的前18強分別為成韓彬、章昊、金地雄、金泰來、韓維辰、KEITA、金奎彬、RICKY、SEOK MATTHEW、李會澤、朴瀚彬、朴乾旭、JAY、劉昇彥、尹鐘佑、琴俊弦、李政縣、NA KAMDEN，18位選手也將於下週進行總決賽，最終出道的9名成員也將在總決賽中揭曉，《BOYS PLANET》每週五都在 iQIYI愛奇藝國際版播出。

另一檔在愛奇異國際版播出的選秀節目《Fantasy Boys》（放學後的心動第2季），昨也播出第3集進行首次公演，台灣參賽者蔡弘燁堅強的歌唱實力獲導師「2PM」張祐榮肯定，所屬團隊FBIDOL因團員來自世界各地，語言溝通出了問題，面對首次公開表演儘管個人表現精彩，卻因為缺少團隊默契被張祐榮狠批：「請反省！」再加上外貌投票成績墊底，眾多壓力下蔡弘燁忍不住淚灑舞台，自責表示對所有人感到抱歉，也讓台下粉絲感到心疼。