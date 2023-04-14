龍崎「歐欣事業廢棄物掩埋場」爭議近20年，立院今三讀修正環評法條文，增訂所謂《龍崎條款》，修法後明訂，只要目的事業主管機關廢止開發許可後，環評審查結論就算失效，明確能避免衍伸額外爭議。對此，台南市長黃偉哲感謝中央修法，傾聽台南龍崎居民的聲音，守住龍崎自然地景、捍衛環境正義。

黃偉哲表示，自己在擔任第一任市長時批的第1份公文，就是處理歐欣掩埋場的開發案，阻擋掩埋場在龍崎開發。其後，台南市政府也貫徹立場，包含審議劃設自然保留區和地質公園，也持續跟中央溝通研議修法可能性，如今修法通過，是龍崎居民的勝利、是環境的勝利、也是台南的勝利。

台南市政府表示，對於龍崎歐欣開發一案，市府單位全體秉持統一立場，就是捍衛自然地景，所以市府極力整合包含區公所、農業局、水利局、環保局等單位，協力透過不同行政手段，要把珍貴的地景保留下來。

由於南市府撤銷歐欣開發案水土保持計畫及施工許可證，歐欣不服上訴高雄高等行政法院，行政法院去年5月判決南市府敗訴，水利局強調，經濟部去年底廢止歐欣興辦計畫，水利局也已補件提起上訴，會力拚勝訴。

農業局也規畫「龍崎工業區牛埔惡地指定自然地景評估報告書」，送台南市自然地景及自然紀念物審議會，在2021年審議通過畫設，通過共281公頃自然地景；環保局也於今年3月15日已行文環保署研議廢止掩埋場 的計畫，並函知歐欣主動廢照。