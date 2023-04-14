新竹縣加入中台灣區域治理平台迄今已邁入第5年，今年首次由新竹縣主辦，14日於新竹縣政府舉辦第1次副首長會議，由新竹縣副縣長陳見賢主持，8縣市副首長及代表齊聚一堂，共同商議今年中台灣運作事務，當天會議討論轄內固定汙染物質，共商有效因應策略，同時也針對觀光、教育、資訊人才議題討論。

今年中台灣區域治理平台共提出22項新增合作提案，除活動的合作交流與共同行銷宣傳外，新竹縣為掌握轄內固定汙染物質，提請各縣市分享氣候變遷風險評估成果的提案，全面地了解中台灣地區受氣候變遷影響的風險，並發展出更有效的因應策略，以保障區域民眾和環境的安全。此外，也針對動物保護防疫人員及資訊（安）人員升職管道提出共同請求中央協助的合作提案，希望留住優秀的人才為地方服務。

隨著疫情逐漸趨緩，許多國家已逐步放寬國境管制。為此，台中市政府也提出關於開闢中台灣航線相關提案，新竹縣樂觀其成，希望可藉此提案增加中台灣地區境外旅客。未來8縣市將共同合作，規畫在地旅遊行程，提供更完整的旅遊體驗以供國外旅客參考。相信透過這些提案的合作，以及跨縣市夥伴共同解決中台灣面臨的各種問題，並進一步提升中台灣的整體發展。

由台中市臨時提案，8縣市共同向教育部爭取持續補助地方政府因實施代理教師全年聘期後，所需經費差額至少50％以上，期盼減輕地方負擔，避免排擠其他教育預算，同時保障學生完整受教權及代理教師權益。

陳見賢說，今年是新竹縣加入平台後首次主政，也是新竹市加入的第1年，歡迎新竹市政府加入，將使平台從原本7縣市擴大為8強聯手，過去治理平台上，完成許多共識，攜手為縣市鄉親生活圈努力，相信品質一定有所提升，大家達成共識，攜手推動。

本次副首長會議由新竹市副市長蔡麗清、苗栗縣副縣長鄧桂菊、彰化縣副縣長林田富、南投縣副縣長王瑞德、雲林縣副縣長謝淑亞、台中市政府研考會主委劉彥澧及嘉義市政府參議林建宏等人出席。