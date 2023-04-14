五股泰山線輕軌計畫路線起於三重地區集賢路北側綠帶，可與南北環線Y22站轉乘，經過蘆洲、五股、泰山地區，終點位於新北大道五段西側與機場捷運線A5a站（規劃中）轉乘。

五股泰山線輕軌通車後將可提供新北市蘆洲、五股、泰山區民眾轉乘環狀線、蘆洲線往返台北市，或轉乘機場捷運往返桃園市，發揮串聯現有捷運路網運輸效能，帶動沿線周邊區域發展。

交通部表示，因本計畫路線行經蘆洲南北側農業區區段徵收開發、洲子洋重劃區等諸多都市計畫及重劃區，在輕軌路線規劃、未來沿線居住及就業人口成長帶動輕軌運量等議題，經由中央與地方共同努力溝通取得共識，並經新北市政府確認計畫財務可行，五股泰山線輕軌可行性研究於今日獲行政院核定。

依行政院核示，請新北市政府於後續綜合規劃階段強化土地開發效益、研擬提升運量增加票收，以及落實總統宣示台灣2050淨零轉型之目標，依循「淨零轉型12項關鍵戰略行動計畫」，積極規劃推動運具電動化及無碳化、淨零綠生活，達到人本交通、淨零減碳之目標。