淡水國中今(14日)舉行創校77周年校慶暨運動大會，全校師生透過創意進場展現班級特色外，也在各項競賽中發揮團隊精神爭取榮譽；淡水國中校長王潔雯表示，今年校慶主題訂為「淡中迎77，歡慶聚一起」，期待邀請校友籌組淡中校友會，在77周年校慶當天招募校友回娘家，也一同集氣為即將參加會考的九年級同學加油祈福。

淡水國中校友會的發起人、新北市中小學家長協會榮譽理事長羅祖欽表示，學校多年來培育無數在地優秀人才，畢業校友們也高度關心學校，決定籌組校友會，聯絡感情凝聚力量，讓母校能在大家支持下再創新頁。

除此之外，八年級孩子利用綜合課親手製作「提杯帶」給九年級學長姐，「提」代表「金榜題名」，期待學長姐在會考或各項表現皆能夠屢創佳績；「杯」表示「背水一戰」之意，鼓勵學長姐能夠把握會考前最後的時間，激發潛力、努力向前；「袋」則有「代代相傳」之意，期待學長姐傳承淡中良好風範，發揚淡中之光！

九年級學生也製作小卡回贈，分享過來人的經驗。整場儀式蘊含師長、家長以及學弟妹們的祝福及鼓勵，傳達出滿滿的愛與心意，希望讓考生們充滿信心及鬥志，就像在運動場上全力奔馳的精神，不放棄且堅持到底地衝向終點，順利就讀心目中理想的學校。

學務主任吳琪玉表示，校慶活動暨運動會結合校友會招募以及會考祈福活動，讓慶典更具有傳承及祝福的意涵，是淡水國中的大日子，讓77周年校慶這一天留下珍貴的回憶及見證，以熱鬧又歡喜的氣氛來慶祝淡水國中生日快樂。