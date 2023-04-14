本報先前報導過多國開始挑戰美元貿易結算地位以及金磚國將發行新貨幣、印度將和馬來西亞使用盧比（Rupee）進行貿易結算，緊接在大馬總理安華（Anwar Ibrahim）之後，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）呼籲發展中國家改使用自己的貨幣來取代美元進行國際貿易結算，並聲援北京努力結束美元在全球商業中的主導地位。在他首次國事訪問中，盧拉呼籲所謂的金磚國家組織（BRICS）成員國家（巴西、俄羅斯、印度、中國大陸和南非）改以他們自己的貨幣來進行貿易，並鼓勵世界上其他地區的國家也跟進。

🇨🇳🇧🇷Lula da Silva en Chine : "-Chaque nuit, je me demande pourquoi tous les pays doivent fonder leur commerce sur le dollar", a déclaré Lula dans un discours passionné à la New Development Bank de Shanghai, connue sous le nom de "banque des BRICS". pic.twitter.com/iC4nFuvaea — Jaime Horta 😎🇵🇹⚛🇨🇵☯️🇧🇷 (@JaimeHorta17) April 13, 2023

據英國《財經時報》（Financial Times）13日報導，魯拉在位於上海的金磚國家銀行——「新開發銀行」（New Development Bank, NDB）的致詞中談到：「每晚我問自己，為什麼所有國家都必須以美元為基礎進行貿易？」「為什麼不能以自己的貨幣進行貿易？是誰決定在金本位消失後，讓美元成為唯一貨幣？」

新開發銀行除了金磚國家，該銀行的成員還包括埃及、孟加拉、烏拉圭和阿拉伯聯合大公國等。他說：「是誰決定我們的貨幣在其他國家沒有價值？」「為什麼像金磚國家銀行這樣的銀行不能有一種貨幣來運作巴西和中國，或者巴西和其他國家之間的貿易關係呢？這很困難，因為我們不習慣這個想法。每個人都依賴於同一種貨幣。」全球支付平台SWIFT的數據顯示，自去年俄羅斯對烏克蘭的全面入侵以來，中國貨幣的貿易金融份額已經增長了逾一倍，達到4.5％，這主要是由於中俄之間的貨物運輸激增。

高盛經濟學家魏（Maggie Wei）表示，有結構性原因可以預期中國在全球貿易金融中所佔份額的增長：「鑒於人民幣在貿易金融中相對於中國在全球商品貿易中佔據約15％的市場份額來說，人民幣在貿易金融中所佔份額不斷增加是有道理的。」

魯拉的呼籲放棄對於美元的依賴，與北京不斷推動人民幣在跨境商品貿易中的應用相呼應，因為中國大陸政策制定者試圖加強全球第2大經濟體在全球金融體系中的地位。魯拉的對外政策強調不僅與美國保持良好關係，他曾於2月拜訪美國總統拜登而且與中國大陸和發展中國家有著密切的關係。當中國大陸領導人習近平與魯拉本週五（14）會面時，他會試圖說服巴西總統支持北京的一系列外交政策倡議，包括「一帶一路」貿易和基礎設施計劃以及其他旨在創建替代於美國主導的國際治理體系的計劃。

中、巴雙邊貿易在過去十年中急劇增長，去年達到1504億美元（約新台幣4.7兆），中國大陸購買了巴西的農產品和礦物產品，並投資於拉丁美洲國家的大型消費市場和基礎設施領域。本週四（13）魯拉還訪問了華為，這家中國電信設備公司持續受到美國制裁。

這種日益增長的經濟關係鼓勵兩國推動更廣泛地使用各自的貨幣進行雙邊貿易。據中國大陸官方媒體報導，中國工商銀行巴西分行本周在國內直接以人民幣進行了第一筆貿易結算。