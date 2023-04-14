《鬼噤聲》讓人看了驚嚇連連。（車庫娛樂提供）

由《玉子》、《非常母親》韓國王牌製片跨國打造的年度破膽鉅作《鬼噤聲》（Tainted Soul）由《全面突襲》副導金南蒂羅娜 （Ginanti Rona）執導，14歲就拿下印尼奧斯卡影帝的印尼演技派男星埃米爾馬希拉（Emir Mahira）、印尼女子偶像團體「JKT48」成員阿齊齊阿薩德爾（Azizi Asadel）合演，故事描述一個看得到鬼的高中生，因為經常受到鬼魂騷擾而深感困擾，某天，他終於遇到一個真心想跟他當朋友的失憶女鬼，在他決定要幫這名女鬼找回記憶的同時，一個戴著染血口罩的神祕厲鬼開始在學校裡肆虐，包含出現在教室窗邊，或是站在男主角的肩上，都令人看了驚嚇連連。

埃米爾馬希拉1997年出生於雅加達，童星出身的他，2011年就靠著電影《沒有窗戶的小屋》（Rumah Tanpa Jendela）拿下印尼奧斯卡影帝，這次飾演看得到鬼的高中生「拉卡」，是他首度演出恐怖電影。埃米爾馬希拉表示：「過去我都是演劇情片，我對這部片感到很興奮，因為是截然不同的挑戰。」埃米爾馬希拉還透露了他在拍攝期間的離奇經歷。那天，劇組拍到凌晨3點才回到飯店休息，飯店的房門沒關好的話會發出警報聲，埃米爾馬希拉上床前確認過房門已經關好，然而，一個小時後，他被警報聲吵醒，埃米爾馬希試著找出警報聲響起的原因，找了一陣子依然找不到解答，讓人聽了毛骨悚然。

阿齊齊阿薩德爾2004年出生於雅加達，2018年加入印尼女子偶像團體「JKT48」，此後人氣一路攀升，目前IG有超過124萬粉絲追蹤，這次在片中飾演失去記憶的女鬼「蒂妮」，是她首度擔任演員。阿齊齊阿薩德爾坦言，最初，她覺得自己無法在攝影機前表演，「一開始我沒什麼信心，但我很興奮，因為《鬼噤聲》是我第一次演戲。」阿齊齊阿薩德爾說：「每一天，我都對自己在《鬼噤聲》裡的表現更有信心。」談到拍攝《鬼噤聲》最大的挑戰，因為片中包含校園戀愛元素，她說：「我最大的挑戰就是要跟埃米爾建立起化學反應。」

《鬼噤聲》在恐怖片中融入全球共通的校園霸凌議題。金南蒂羅娜表示，她希望《鬼噤聲》不只能帶給觀眾感官刺激，還能喚起大家對霸凌議題的關注。另外，片中也有不少浪漫愛情元素，金南蒂羅娜說：「與典型的恐怖片相比，我們的電影將經典情節和浪漫元素相結合，一定會帶給我們觀眾全新的感受。」電影將於5月5日在台上映。