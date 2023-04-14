創新板是證交所為創新成長型企業所設的上市新板塊，目的在發揮資本市場扶植創新企業成長茁壯的育成功能，助其擴大營運、吸納優秀人才、提升企業競爭力及經濟韌性，加速台灣成為亞洲新創產業聚落。

透過創新板以市值為核心的上市標準，協助尚未盈利的新創事業以多元彈性的上市條件及簡易公開發行制度，加速進入資本市場籌資。

證交所鼓勵符合政府產業發展策略，擁有關鍵核心技術，及創新能力（如物聯網、人工智慧、大數據等新技術之應用）或創新經營模式的公司申請創新板上市。

去年計有8家公司申請創新板，其中，錼創科技-KY、泓德能源、雲豹能源等3家公司已掛牌上市，證交所董事會也已通過台灣虎航、走著瞧兩家公司上市案，預計第三季掛牌上市，證交所也將於下周一（17）日召開上市審議會審議倚天酷碁上市案。

展望今年，預計仍有SaaS數位雲端、生技醫療、電動車、綠能環保等「創新+永續」的相關產業公司將陸續申請創新板上市。

另截至今年2月底為止，創新板合格投資人戶數已超過11.2萬戶，其中自然人合格投資人戶數更已突破4.5萬戶。

證交所將持續「造市」及「做勢」，除辦理合格投資人競賽獎勵活動外，並加強機構投資人引資及鼓勵創新板上市公司辦理財務業務說明會。未來也會適時檢討訂定更為合宜的上市條件規範，企盼吸引好公司留在台灣資本市場，也讓投資人可以買到好股票。