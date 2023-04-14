日本外務省和防衛省今天宣布，日本與韓國將於4月17日在首爾舉行「日韓安全保障對話」，上一次日韓安保對話是在2018年3月進行。
路透社報導，外務省和防衛省表示，日本與韓國的國防和外交官員之間的會談，將討論兩國周邊戰略環境等議題。
日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅在3月16日的領袖會談上，就早日重啟安保對話達成共識。
根據日本外務省官網資料，日韓安全保障對話1998年6月首度在韓國首爾舉行，最近一次也是第11次對話於2018年3月15日在日本東京召開。
日本外務省和防衛省今天宣布，日本與韓國將於4月17日在首爾舉行「日韓安全保障對話」，上一次日韓安保對話是在2018年3月進行。
路透社報導，外務省和防衛省表示，日本與韓國的國防和外交官員之間的會談，將討論兩國周邊戰略環境等議題。
日本首相岸田文雄與韓國總統尹錫悅在3月16日的領袖會談上，就早日重啟安保對話達成共識。
根據日本外務省官網資料，日韓安全保障對話1998年6月首度在韓國首爾舉行，最近一次也是第11次對話於2018年3月15日在日本東京召開。
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