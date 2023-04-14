和潤（6592）連續3年響應「Earth Hour地球關燈一小時」活動，將節省下來的電費，捐贈與愛盲基金會－手不盲社企坊，不僅為環保盡一份心力，同時也支持社會中需要幫助的團體。今年和潤企業捐贈食品製作用無塵衣等設備，讓手不盲社企坊的身心障礙員工能生產安全且衛生的食品，給予消費者安心的保障。

和潤表示，此一捐贈也希望身障員工們也能夠透過製作食品，養成工作技能，讓他們能有獨立自主、實現自我的機會。

和潤致力於推動ESG企業永續，在響應Earth Hour關燈一小時的活動中，也體會到身處黑暗中的感受，故將節省下來的電費，捐贈與愛盲基金會，期望能給予身處黑暗中的視障朋友更多溫暖。

愛盲基金會成立於1991年，於2005年開設身心障礙者庇護工場，今年更轉型為社會企業－手不盲社企坊，發展自有品牌及產品，如果乾、穀物等食品，增加身障員工收入，協助他們養成工作技能、重建生活尊嚴並減輕其家庭照護的負擔。和潤看見愛盲基金會的努力，秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，長期以實際行動支持愛盲基金會，為社會共好盡一份心力。

除物資捐贈，和潤也鼓勵員工積極參與公益服務。端午、中秋、春節等三大節日，往往是手不盲社企坊最忙碌的時候，僅靠身障員工們可能無法消化龐大的訂單量，因此和潤也於三節前安排多位志工，支援禮盒包裝，讓這些充滿溫暖的禮盒能如期送到消費者手中。

和潤2022年已累積投入2119人次的志工，完成8710小時的服務，今年亦持續推動環境與社會面向的公益服務，幫助多個公益團體，並積極達成每位員工每年8.5小時的志工服務時數目標，鼓勵員工參與公益，回饋社會。