周興哲14日出席公益記者會，開心分享當爸喜悅。（鄧博仁攝）

周興哲14日出席公益記者會。他先前宣布老婆趙岱新懷孕喜訊，昨首度公開露面，開心說，一得知老婆懷孕時，心情驚訝，「本來就是順其自然，這是很突然、很棒的驚喜」，他與老婆都希望生女兒，坦言目前已知寶寶性別，有如願是女孩？他笑而不語，僅賣關子說，先保密。

歌手周興哲日前宣布和老婆趙岱新登記結婚，而且也懷孕，開心分享自己將要當爸爸，出席公益活動也首度現身，透露當時知道正在打電動，老婆突然拿出驗孕棒，上面顯示兩條線，問他「這樣是懷孕了嗎」，而周興哲當下就開心的擁抱老婆，還給她一個吻。（鄧博仁攝）

他憶起，得知老婆懷孕的當下正在打電動，她突然拿出2條線的驗孕棒，他驚喊：「What？」老婆回說：「我懷孕了嗎？」他則笑說：「I think so！」隨後他抱著老婆浪漫擁吻。他看到老婆孕期開始肚子脹氣等身體不適，會貼心地幫老婆按摩肩膀，也提到，老婆某次突然想吃日本草莓，他使命必達、馬上變出來給老婆，還直誇老婆懷孕後，「她很強壯、健康、勇敢在整個過程中。」夫妻倆計畫明年在台北舉辦婚禮。

至於會陪老婆進產房？他自虧，很怕血，現在還在討論中，「我看到血會昏倒，應該是可進可不進，老婆沒有很在乎這件事。」等寶寶出生後，他計畫停工一陣子，請月嫂到家中照顧老婆，他會親手學習照顧寶寶、上奶爸特訓班；他從小3兄弟一起相伴成長，喜歡大家庭的生活，與老婆有共識會繼續拼生下一胎，希望至少生3個小孩。

他近來正忙世界巡演，工作滿檔，笑喊，會努力賺奶粉錢，昨得知夯曲〈以後別做朋友〉、〈你，好不好〉在YouTube已累積破2億點閱率，成績亮眼，更成為首位擁有2首2億金曲的華語歌手，感謝粉絲一路以來相挺，「我會更努力做出好音樂，希望大家繼續喜歡、支持。」

向來熱心公益的他，在現場呼籲社會大眾一起捐款響應，支持憨兒在庇護工場的學習和技能培訓，並將完成的餐盒送往偏鄉成為課後的營養補給，一份捐款、兩份感動，永遠堅持愛的實踐，永遠相信夢想的力量。