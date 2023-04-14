詹男今雇大型吊車、板車，將總重34公噸的牛樟木搬離林務局玉里工作站大門，這批牛樟木放置被扣10年之久。（民眾提供）

詹男今雇大型吊車、板車，將總重34公噸的牛樟木搬離林務局玉里工作站大門，這批牛樟木放置被扣10年之久。（民眾提供）

花蓮縣富里鄉詹姓男子將一批重達34公噸的珍貴牛樟木，放在卓溪鄉的前警總清水習藝農場種牛樟菇，被檢警懷疑遭「山老鼠」竊取，2010年查扣後交林務局「代為保管」，詹男喊冤，稱這批牛樟木是合法購買的，向法院提起返回官司，今年1月最高法院判林務局應返還；花蓮林管處今發出聲明表示「遺憾但尊重法院判決」。

本案緣自於行政院2009年、2010年間推動「花蓮縣卓溪鄉新生段國有土地保安專案小組」，當時因卓溪鄉清水農場山區遭濫墾，由行政院東部聯合服務中心邀花蓮地方檢察署、保七總隊第九大隊、花蓮林管處等機關勘查，發現坐落花蓮縣卓溪鄉新生段163地號土地（案地係原住民族委員會所管轄）遭人放置來源不明牛樟木，疑涉有違反森林法竊取行為，為釐清該批林木來源避免違法情事發生，交由花蓮林管處代為保管，放置在玉里工作站儲木場。

不過，持有人詹男指出，這批牛樟木都是20多年前購入，放在山下工寮10年後，又運到山上合法承租的國有地清水習藝農場，因為山上的環境才適合培養牛樟菇。牛樟木都是合法購買，卻被林務局「強行保管」10餘年，提告要求返回牛樟木。官司一審判林管處敗訴，不服提上訴。但二審及三審皆被駁回，全案定讞。

判決書指出，這批34公噸牛樟木是詹男於民國86年以新台幣80萬元向潘姓農民購買，後來放置到承租的國有林地（卓溪鄉新生段163地號），詹男出示賣家提供的木材出貨單、林產物查驗明細表、國有木竹搬運許可證等證明；且檢警偵查後，仍未能認定這批木材是盜伐贓物，法官認為詹男訴請返還木材有理，應予准許。

花蓮林管處長黃群策指出，牛樟木天然林自81年起全面禁伐、98年起始暫停標售，他坦言在訴訟過程中，確實沒有辦法證明詹男有犯罪事實，且年代久遠，蒐證困難，雖提出說明及佐證，法院認為證據力薄弱，最終敗訴確定。

黃群策指出，對於判決結果表達遺憾外，仍尊重法院審判，將該批牛樟木材返還。強調林務局保護國有林林產物之決心不容撼動，查緝盜伐採將持續進行，在刑事扣押程序上，將更加嚴謹辦理，另外對於國有珍貴林木，未來也希望能逐步建立DNA資料庫，確保森林資源完整性。

詹男今天早上到玉里工作站拿到林務局開立的領據，將34.057噸「失落10餘年」的牛樟木，全數領回，粗估請裝吊大卡車，來回要載4車才能運卸完成。