艾薇近來推出新專輯，14日舉辦記者會。（環球音樂提供）

艾薇近來推出新專輯《獨角獸》14日舉辦記者會，邀來邱鋒澤到場祝賀。她將在28日於台北Legacy舉辦首次個人專場「Start-Up 愛的股利．新唱發表會」，昨預告邱鋒澤是演唱會嘉賓，2人會首度同台對唱、互飆歌技。

她擁爆發力十足的唱腔，邱鋒澤一上台後，直虧：「建議在我出場前，妳不要唱的太好。」讓艾薇哭笑不得。她身穿一身牛仔勁裝，秀出A4性感小蠻腰，笑說現在沒有特別減肥，但為了演唱會積極運動、鍛鍊體能，身高150公分的她，體重約42公斤，談到演唱會尺度？她直言，這次服裝是保守，如果穿太露在台上會害羞，「漂漂亮亮的見大家，用聲音讓大家耳朵懷孕。」

目前單身的她，表示每天忙工作沒時間談戀愛，甚至鮮少時間能陪伴愛犬，更形容自己現在是女強人，自信說，努力專心在事業上，一個人打拼很好；眾人開玩笑問她會想養「小狼狗」？她秒回：「我有養小柯基啊。」隨後才發現小狼狗意旨小鮮肉，她笑喊：「沒有，我沒想那麼仔細。」

她期待演唱會上與粉絲熱情互動，透露父母會特別從馬來西亞飛來台欣賞演出，昨直言，原本家人不想來台，因為演出隔天她就要飛回馬來西亞開唱，但仍希望家人能來看她首場個唱，她說：「是我逼他們來，他們覺得我沒時間陪他們，我就說『你們來，我出機票錢！』。」

至於在大馬的前男友有機會來看？她說，前男友已經有新對象，「他不會來，有人陪在他身邊，替他開心，很祝福。」而她緋聞好友吳霏正在當兵中，會來支持？她僅說，不知道他的時間。