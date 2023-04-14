親人久病不起，照護人身心俱疲精神崩潰的案例比比皆是。一名80多歲老父親生病，拒絕找看護，要求兒子親自照料，導致兒子白天工作、晚上照護，幾乎沒有休息時間，50歲生日當天過勞死亡，父親卻仍活在世上，讓人唏噓。

作家黃大米在臉書分享，表示早餐店老闆娘對她透露，有位大老闆病倒後，拒絕找看護來照顧，要求兒子一肩扛起，兒子也二話不說承擔下來，但白天要上班，晚上照顧父親，導致兒子幾乎沒有休息時間，連帶媳婦也非常疲勞。

不僅父親拒絕找看護，小姑也在旁邊一直碎念，要哥哥千萬別找「爸爸不喜歡被外人顧」，媳婦也不能多說什麼，但每次來早餐店都很憔悴，直說真的很累。時間久了，50歲生日當天，因積勞成疾而過世，80多歲的爸爸卻還在世。

諷刺的是，當初附和父親，要求哥哥親自照料的小姑，在哥哥過世後接過照護責任，卻沒過多久就不顧父親反對，找了外籍看護來接手照料工作。

早餐店老闆娘無奈表示，真的無論如何都要請看護，不要聽老人家的話，或是想省錢就不請，只會搞到大家都累死，而黃大米正巧也在尋覓看護，聽完這段故事後，直言加深了要找看護照顧長輩的決心。