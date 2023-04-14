【立綱氣象報報】周六東北風強 北部溫降 南部天晴

又要變天了！明（15）日受到鋒面通過和東北季風影響，各地降雨機會增加，北部有局部較大雨勢，且北部、東北部低溫一口氣掉7度，低溫探18度，預估下周日（4/16）回歸晴朗的好天氣，下周一、下周二（4/17、4/18）變得悶熱，高溫恐達30度以上，下周三（4/19）華南雲帶東移，降雨機率再增，「南高屏」等地都有機會迎接雨神。

氣象局資料顯示，明日清晨至上午鋒面通過再加上東北季風增強，各地降雨機率增加，北部及東北部降雨明顯，有短暫陣雨或雷雨，北部降雨明顯，局部地區有較大雨勢，而其他地區也有機會出現短暫陣雨。

氣象局分享未來一周降雨趨勢，15日受到東北風和鋒面的影響，各地降雨機率較高。（圖／氣象局提供）

16日過後天氣穩定，但到了19號還有一波鋒面接近。（圖／氣象局提供）

明日低溫方面是「越晚越涼」，北部及東北部約18、19度，其他地區21至24度；高溫方面，北部及東北部較今日低6、7度，新竹以北約24、25度，其他地區27至30度左右。

值得注意的是，氣象局指出，明日午後東北季風增強，有些境外汙染物會被帶到台灣，中南部位於東北風的下風處，擴散條件較差，汙染物容易堆積，尤其嘉義以南的空氣品質出現「橘色提醒」。

氣象主播戴立綱指出，下周日（4/16）早晚天氣較涼，不過各地普遍晴朗；下周一、下周二（4/17、4/18）回到悶熱的天氣，恐有30度以上高溫；下周三至下周五（4/19~4/21）華南雲帶東移，溫度略降，各地降雨機率增加，「南高屏」都有望出現雨勢。