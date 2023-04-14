中國大陸商務部日前宣布，將台灣對大陸貿易限制措施進行貿易壁壘調查，涉及 2455 項產品，ECFA也可能因此被取消。前大使介文汲今( 14 日)表示，若ECFA被取消，將會對我國石化、紡織業造成巨大衝擊。

介文汲今在《盧秀芳辣晚報》節目上表示，經濟部很多事務都需要專業背景，部長王美花並不具備，對於王說「看報紙才知道」，介文汲也毫不意外，因為貿易、產業王美花通通都不懂。

介文汲表示，ECFA對台灣的意義在於大陸給台灣 539 項的早收清單，涵蓋石化產業88項、運輸 50 項、機械 107 項、紡織 136 項以及農漁業 18 項，一旦取消會對我國的傳統產業，尤其是石化產業，產生很大的影響。他提到大陸現在是台灣石化產業最大的出口市場，也是紡織業第二大的出口市場，機械產業雖有下降，但仍有 3 成是到大陸市場

介文汲表示，傳統產業的員工聘僱數比較大，尤其像紡織業，雖然產值不大，但一個工廠的員工數可能比電子廠多出很多倍，若ECFA被取消，會造成基層勞工失業，產生非常嚴重的社會問題。

介文汲表示，台灣銷往大陸最多的是電子、電信產品，其中2千多個產品有受到WTO的資訊科技協定(ITA)保護，台灣與大陸相互之間都是零關稅，但只佔台灣出口到大陸 50% 左右，另外的 50% 就必須要靠 ECFA 早收清單保護，一旦被取消，與大陸的貿易將會驟減一半以上，影響非常大。

介文汲直言，若沒有ECFA的優惠關稅，台灣的商品也很難賣到中國大陸，而台灣失去大陸市場每年400至 500 億美元的出口額，恐會導致對外貿易失衡，台灣將會入超，買的比賣的還要多，跟現在的日本、韓國一樣。

介文汲說，大陸現在要調查貿易壁壘的問題，其實是一筆老帳，台灣完全站不住腳。他指出，現行國際貿易法有兩大原則，自由貿易和市場開放，只要加入WTO就應該要對所有成員國開放市場，台灣禁止大陸4分之1的產品進口，在國際貿易法上簡直不可思議。