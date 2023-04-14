中國國家主席習近平14日下午在人民大會堂與來華進行國事訪問的巴西總統魯拉舉行會談。會談後，兩國元首共同見證簽署貿易投資、數字經濟、科技創新、訊息通訊、減貧、檢疫、航天等領域多項雙邊合作文件，並發表《中華人民共和國和巴西聯邦共和國關於深化全面戰略夥伴關係的聯合聲明》。

根據香港01報導，習近平對魯拉訪華表示熱烈歡迎，中國和巴西分別是東西半球最大的發展中國家和重要新興市場國家，互為全面戰略夥伴，擁有廣泛共同利益，中巴關係的全局性、戰略性、全球性影響日益突出。中方始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同巴西關係，將中巴關係置於外交優先位置。

習近平強調，今年是中巴建立戰略夥伴關係30周年，明年將迎來兩國建交50周年。中國正在推動高質量發展和高水平對外開放，以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，將為包括巴西在內的世界各國帶來更多機遇。

習近平表示，歡迎更多巴西優質產品進入中國市場。中方願積極探討共建「一帶一路」與巴西「再工業化」戰略對接。雙方要以明年慶祝兩國建交50周年為契機，密切人文領域交流合作，夯實中巴友好民意基礎。

習近平指出，中方堅定支持拉美和加勒比國家鞏固和平穩定、獨立自主、團結發展的良好勢頭，支持地區推進一體化進程，並在國際事務中發揮更大作用，願與巴西一起繼續辦好中拉論壇。

魯拉表示，中國是當今世界政治、經貿、科技等各領域不可或缺的重要力量，巴西從推動建立公正合理的國際秩序的戰略高度致力於與中國發展更緊密的關係，全面加強對華關係也是巴西立法機構和社會各界的共同強烈願望。

魯拉表示，中巴在很多重大國際問題上擁有共識和共同利益，雙方都捍衛多邊主義和國際公平正義，巴西願與中方加強在G20、金磚國家等多邊框架內戰略協作，就國際金融、應對氣候變化和環境保護加強協調合作，為推動發展中國家擺脫不公平規則束縛、實現更加公平平衡發展作出貢獻。

兩國元首還就烏克蘭危機問題交換了意見。雙方一致認為對話談判是解決烏克蘭危機的唯一可行出路，呼籲更多國家為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用，決定就此保持溝通。