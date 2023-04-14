本次資金用途主要是用於支應興建高雄環球新廠、建置太陽能發電系統、購置機器設備暨充實中期營運資金，聯貸銀行團將攜手大井泵浦提升產能及走向智慧生產，並以具體行動響應政府「歡迎台商回台投資方案」。

大井泵浦成立迄今40餘年，從早期小型工廠轉型為跨國銷售的企業，所生產的產品陸續獲臺灣精品獎、國家品牌玉山獎全國首獎、韓國K-Design設計大獎、日本Good Design設計大獎、英國第十五屆世界品牌大獎等，為臺灣在地老字號水泵品牌領導廠商。未來將以臺灣為全球營運軸心，在臺灣設立研發中心，引進智慧化高效製程及高附加價值產品線，並透過智慧物聯網（IOT）將產線數據分析利用，以及導入自動倉儲系統，優化產能及存貨的管理效率，亦配合政府2050淨零排放政策目標，將產品導入綠色環保設計概念，提高節能效率減少碳排量，且規劃於高雄環球新廠頂部增設太陽能板，在聚焦產業發展的同時，兼顧環境永續，以創造最大價值。

一銀積極拓展聯貸市場，根據REFINITIV統計，於2023年第一季一舉奪下聯貸「管理銀行（Bookrunner）」及「主辦行（MLA）」雙料冠軍。此外，一銀推動ESG成果備受各界肯定，2022年攜手母公司第一金控囊括「台灣企業永續獎」六項大獎，第一金更連續五年蟬聯DJSI世界指數成分股，並獲金管會選入永續金融先行者聯盟成員，為唯一入選的公股金融機構。

未來一銀將持續力挺優質企業，並持續配合政府政策，支持鼓勵企業投資臺灣三大方案「歡迎臺商回臺投資專案貸款」、「根留臺灣企業加速投資貸款」及「中小企業加速投資貸款」，並結合海內外據點，提供完善且優質的金融服務，貫徹「穩健開創，永續第e」的經營理念，成為各產業界企業主最堅實的金援後盾。