香港女星官恩娜（Ella）曾因罹患貝爾氏麻痹症，導致右邊的臉部肌肉癱瘓，所幸最後病情好轉，並在2015年嫁給交往6年的中法混血醫生男友Domingo，婚後育有一對寶貝兒女，而她也逐漸淡出螢光幕前，近日她在社群分享去觀賞許冠傑在紅館舉辦的演唱會，凍齡美貌令人驚艷不已。

官恩娜穿上粉色洋裝外搭牛仔外套，露出一雙逆天長腿，看上去完全不像已經是2個孩子的媽，43歲依舊像少女般青春洋溢，讓粉絲都大讚「和10年前一樣沒變過還是很美」，並紛紛敲碗希望她可以復出。

官恩娜43歲仍保養得宜。（圖／取自官恩娜IG）

官恩娜2004年以歌手身份出道，代表作《地平線》更是KTV必點歌曲，清新甜美形象，讓她成為不少人的女神，不過2014年她罹患貝爾氏麻痹症，導致面癱，所幸後來病情控制得宜，但也有「面癱女神」稱號。

而官恩娜歷經臉部癱瘓，醫生男友Domingo始終對她不離不棄，兩人也在2015年完婚，據悉，Domingo是倫敦大學分子醫學碩士，家族在法國南部還有豪宅，而官恩娜父親從事珠寶生意，家境優渥。兩人婚後育有一子一女，官恩娜也淡出演藝圈，專心在家相夫教子。