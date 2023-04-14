韓國男神朴敘俊加入漫威超級英雄電影《驚奇隊長2》，朴敘俊飾演的角色和扮相保密到家，日前預告片曝光終於揭曉真面目，但朴敘俊頂著中分中長髮，短短2秒鐘就被嘲造型翻車「浪費他的臉」；最近國外又有知情人士爆料，朴敘俊在電影中戲份不到4分鐘，讓粉絲都好失望。

在近日釋出的《驚奇隊長2》預告中，朴敘俊雖然僅出現約2秒鐘，頭頂著中分中長髮，站在一群軍隊前高聲一呼，儘管充滿霸氣男人味，但有別於平日帥氣扮相，仍在網路上掀起熱議；許多網友被朴敘俊另類樣貌嚇呆，直言「欺負亞洲人嗎？造型跟他太不搭」、「在浪費朴敘俊帥臉欸」、「還是會咬牙看下去」。

《驚奇隊長2》預告片釋出後，朴敘俊在電影中造型引起討論，甚至被爆料在電影裡戲份不到4分鐘。（圖／摘自MarvelTW YouTube）

不過，朴敘俊不只造型慘，有知情人士在推特上爆料，朴敘俊飾演的外星王子在電影中只有出現3分48秒，不到4分鐘的戲份，再度讓他的粉絲替他抱不平，「期待了好久，結果不到4分鐘」、「朴敘俊好慘，這樣算是被搞吧」、「看來好萊塢之路很艱辛」。

男神朴敘俊在韓國演過多部夯劇，帥氣模樣加上精湛演技，讓他成為萬千迷妹的「國民男友」，只要有新作品都引起超高討論度；而他所屬經紀公司Awesome去年9月證實他加盟漫威英雄電影《驚奇隊長2》，更在消息曝光後大方認了飛往英國拍戲，也盼各界對朴敘俊進軍好萊塢給予支持。