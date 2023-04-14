苗栗一名人夫與前妻離婚半年後，突然收到戶政事務通知他「當爸爸了！」，才得知前妻離婚後竟產下一女，他回推受胎期間，發現2人當時根本沒有性行為，自己並非女嬰生父，氣到向前妻及小王提告侵害配偶權，法官判2人須連帶賠償給付人夫40萬元。

據判決書指出，人夫主張2021年7月中旬與妻子調解離婚，2022年3月間接獲戶政事務所通知，才知道前妻離婚後竟產下一女，他推定受胎期間2人尚未離婚，但2人間早已無任何性行為，顯見他並非女嬰生父，足證前妻離婚前已與小王外遇，已嚴重侵害他的配偶權，致其精神痛苦至詎，因此向前妻及小王提告求償96萬元。

法庭審理時，前妻及小王對人夫所主張之事實均不爭執，但稱2人無力負擔損害賠償金額。

法官認為2人不當行性為，顯足以破壞婚姻生活之圓滿、安全及幸福，而侵害人夫配偶權，自屬情節重大，確足以造成人夫受有精神上痛苦，當無疑義，因此2人須連帶賠償給付人夫40萬元。