中國大陸在結束三天對台環島軍演後宣布，即日起將就台灣對大陸貿易限制措施展開貿易壁壘調查。民眾黨立委張其祿指出，昨日在立法院經濟委員會的質詢中，經濟部卻對相關經濟衝擊未有有效研判及評估，王美花部長遭外界奚落一問三不知，他質疑，政府不應對此毫無準備及評估，政府遠中保台的經濟及貿易政策仍未見顯著實效，中國對台經貿制裁仍可能嚴重衝擊台灣產業及民眾。

張其祿發表3點意見，第一，當前中國對台經濟的各式抵制、杯葛，甚至是報復行為，如此次的貿易壁壘調查，皆非事前不可預期，因其皆是「以經濟箝制政治」之手段，屬於「以商逼政」的行為。先前水果與農漁產品的禁止輸入亦皆屬同樣模式，政府不應對此毫無準備及評估，甚至針對ECFA 的可能中斷，政府都應有經濟衝擊的預先評估及對應策略規劃。

第二，舉凡遭遇上述中國對我不友善之經貿措施，政府及經濟部的回應總是將訴諸WTO的爭端解決機制。但以往迄今，我國之申訴不僅不得其門而入，更是完全「沒有下文」、未見任何成效。且更嚴峻的問題是在ECFA架構下，台灣對中國商品的限制進口品項還多達2000餘項，此一「讓利」反而使台灣在貿易爭端的過程中，處於限制或歧視之一方，使台灣在尋求國際仲裁的過程中反而理虧。

第三、兩岸關係的惡化，已使中國大陸內部出現「不想再惠台」之聲浪，而中國以商逼政、「皮鞭」及「恩惠」交互為用的統戰方式亦不會停歇。但是，台灣對中國的貿易依存度卻仍高，並未有效分散風險，政府遠中保台的經濟及貿易政策仍未見顯著實效，中國對台經貿制裁仍可能嚴重衝擊台灣產業及民眾。