柯叔元（左起）、王柏傑、簡嫚書、傅孟柏、黃尚禾在《美食無間》中有不少吃戲。（粘耿豪攝）

驚悚片《女鬼橋》導演奚岳隆結合美食與警匪類型推出的台劇《美食無間》今（14日）在金馬奇幻影展搶先放映前2集，他率主演群王柏傑、傅孟柏、簡嫚書、柯叔元、黃尚禾出席，劇中有多個大啖美食的場面，眾人坦言，雖然拍攝過程很享受，「不只是畫面看起來好吃而已，是真的很好吃，而且我們還可以邊吃邊領錢（指演出酬勞）」，印象最深刻的是爽吃每隻破萬的鱈場蟹，但也紛紛認為吃戲反而比打更難，常會因為吃的不夠好看NG很多次，所以吃到最後都覺得有點害怕，

傅孟柏透露：「有時候在轉場時會將前一場還沒吞下的食物吐掉，不然真的會吃到受不了。」王柏傑也搞笑說「有種上賊船的感覺」，至於吃到最崩潰一場的戲，5人也異口同聲說是小籠包，因為小籠包必須一口塞，在要很燙的時候吃進去，還得邊講台詞，挑戰度很高。殺青後是否有變胖？王柏傑也笑回「不好說」，並分享中間還遇到疫情一度停拍，他在劇中有場裸背淋浴戲，導演奚岳隆開玩笑喊：「本來是要拍正面，後來只好拍背面，不過我們有強大的後製所以不擔心不連戲。」

另外，被問到在拍完後是否對食物有特別的要求，王柏傑表示：「有！就是金針菇只要涮8秒，真的很好吃。」而他在劇中除了大吃外，還需有下廚的畫面，「以前拍戲比較沒有注意到吃要得好看，為了看起來很享受，倒是做了很多功課，嘗試不一樣的吃法」。簡嫚書也說，自己好像養成了觀察路人吃飯嘴型的習慣，最後還許願可以到泰國拍攝第2季，導演奚岳隆便大器表示「那我們去東南亞各國轉一圈」。