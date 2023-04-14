46歲女星舒淇出道多年，凍齡美貌跟優雅大方的氣質，一直是演藝圈的典範，雖然近年她較少推出影視作品，仍不時透過社群平台分享生活，最近舒淇曬出超近自拍照，吹彈可破的少女肌膚令人驚豔，但她卻在化妝過程，不慎下手過重，導致鼻樑位置髒一塊，釣出星友林心如、林熙蕾、陳喬恩等人留言。

舒淇最近在Instagram貼出2張超近自拍照，可見她以側臉入鏡，緊緻零死角的下巴輪廓線，加上深邃雙眼以及性感厚唇，牢牢抓住所有人的視線，然而鏡頭拉近一看，舒淇的鼻樑到左眼的位置，有一處非常明顯的化妝痕跡，連她自己都忍不住自嘲：「女孩們都這樣打陰影的嗎？」

舒淇化妝時下手過重。(圖/舒淇 IG)

照片一出，女星林熙蕾、楊謹華打出哭臉符號，林心如也好奇詢問：「古裝嗎？」舒淇則附上表情符號，不失禮貌地帶過話題，陳喬恩更現身回覆：「打得更兇喔」，至於粉絲們也紛紛熱議：「哈哈哈好一個打陰影」、「沒鼻樑的打得更狠」、「你的太陽穴怎麼凹進去了，被誰打了？」、「這顏值可以，好漂亮」、「誰都喜歡，人見人愛花見花開。」

舒淇跟老公馮德倫結婚多年，恩愛如昔。(圖/馮德倫 IG)

事實上，舒淇對自己一向很有信心，不僅大方露出素顏真面目，日前跟老公合體向粉絲拜年時，可看出長出多根白色長髮，而她雖不再青春，但擁有豐富人生閱歷，且氣質反而更甚從前，真正綻放出專屬自己的魅力。