徐懷鈺今在新莊Zepp New Taipei舉辦專場演唱會。（寬宏藝術提供）

徐懷鈺今（14日）在新莊Zepp New Taipei開唱，與近2000位歌迷一同回味過往青春回憶，接連送上〈妙妙妙〉、〈怪獸〉等金曲，讓現場歌迷嗨到差點暴動，她開心回應：「剛剛『飛起來了』有很難唱嗎？其實一開始當歌手的時候，我以為（自己）是個唱情歌的女孩，沒想到誤入歧途變成唱跳歌手，從不會跳舞到會跳舞。唱跳歌手真的不好當呀。」

除了快歌炒熱氣氛，慢歌橋段時，舞台陳設瞬間變成客廳，彷彿在家聆聽徐懷鈺的歌曲療傷。尾聲獻唱〈我們的故事〉，徐懷鈺感性表示這首是屬於大家的歌：「希望每個人的故事不論順不順利，或是突破自己一個新的領域時，這些喜怒哀樂都可以放在這首歌裡面。」

徐懷鈺近期行程滿檔，不僅參加大型音樂節，還忙著準備演唱會；今晚開唱前，她剛結束緊湊的通告行程，完成演出後，明將馬不停蹄搭機趕往海外工作，不少歌迷擔心她身體是否吃得消，徐懷鈺表示自己一直有持續健身，雖最近有點忙碌，但會把握零碎時間休息，體力方面絕對撐得住，請大家放心。