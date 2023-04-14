林書豪本季已經成為「領航猿殺手」了！林書豪雖在第三節提前吞下第5犯，最後仍拿29分、10助攻與8籃板的接近大三元數據，帶領高雄17直播鋼鐵人101比93力挫地主領航猿，勇奪5連勝，除了跟聯盟第5新竹街口鋼鐵人之間勝差僅剩0.5場，也是林書豪本季遭遇領航猿4戰全勝。

林書豪開賽雖利用自己進攻破壞力，造成李家慷、關達祐兩名領航猿後衛先後吞下兩犯，自身卻也提前兩犯纏身，雙方首節陷入糾纏，打完首節，領航猿僅以27比26領先，林書豪首節進帳9分，也是鋼鐵人得分最高，沃許本首節8分。

上半場還剩8分鐘，林書豪就吞第3犯只能先退場，鋼鐵人頓時失誤連連且處落後，只好讓林書豪趕緊回來，也幫鋼鐵人重新領先，領航猿總教練卡米諾斯更因抱怨尺度被吹技術犯規，來到上半場還剩1分38秒換成鋼鐵人教頭鄭志龍吞T。

打完上半場，鋼鐵人53比52領先，光在上半場，兩隊28次犯規(領航猿16次、鋼鐵人12次)，加上雙方教頭各1次T，證明裁判尺度確實讓兩隊都不適應；來到第三節，林書豪與鐵米先後4犯，林書豪更在第三節還剩1分16秒吞第5犯。

領航猿趁機靠著三分外線，擴大領先差距到10分，鋼鐵人只好在比賽還剩10分33秒，就把林書豪換上，隨即跟張傑瑋各進1顆三分球，幫助鋼鐵人追成85比85平手，甚至靠著鐵米快攻上籃取得超前，鋼鐵人末節一開始打出13比2。

比賽還剩2分21秒，領航猿板凳席上的艾許本被吹技術犯規，林書豪罰進1分，可是李家慷馬上拋投追平，林書豪最後1分57秒兩罰俱中，接著林書豪抄截得手，快攻把球傳給陳又瑋上籃，時間還剩1分37秒，鋼鐵人97比93領先。

溫德更在最後1分01秒閃過防守灌進兩分，擴大鋼鐵人領先到6分，接著林書豪又是抄截成功，最後50秒貢獻兩罰俱中，接著領航猿搶投三分沒進，也讓鋼鐵人拖完剩餘比賽時間贏球。