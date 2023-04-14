「繭居族」不是日本特有，南韓政府也為此頭疼。為解決年輕人「與世隔絕」的問題，南韓宣布每月提供津貼65萬韓元（約新台幣1.5萬元）給這些年輕人，幫助他們重新回到社會生活。

美國有線電視新聞網（CNN）14日報導，南韓女性家族部（Ministry of Gender Equality and Family）本周宣布這項社會政策，以支持這些離群索居的年輕人，支持他們「心理、情緒穩定，健康成長」。

女性家族部在11日發布報告引述韓國健康與社會事務研究所（Korea Institute for Health and Social Affairs）數據指，全國19歲至39歲人口約3.1%「深居簡出又孤單」，為數約33.8萬人，他們居住空間有限、好一段時間與外界斷絕聯繫、正常度日明顯困難。其中4成從青少年時期開始這種狀態，背後因素多樣，如經濟困難、心理疾病、家庭問題、身體健康出狀況等。

這項基於《兒童福利法》提出的新措施鎖定極度抽離社會的年輕族群，缺乏監護人或學校保護而有觸法風險的年輕人也是支持對象，9歲至24歲孤單離群、家庭月收入低於全國中位數（4口之家為540萬韓元），就符合給付資格。這些兒少青年的監護人、諮詢師或老師可代為申請。

女性家族部強調，離群索居的兒少可能因作息不正長、營養不均衡而有生長遲緩問題，也可能因喪失社會角色、延遲適應社會而面臨憂鬱等心理難關。報告列舉幾個匿名案例，一名女學生青少年時期即苦於心理問題與社交障礙，設法適應大學生活但最後選擇不去上學、不與人來往。另一女學生遭受家暴還常常餓肚子，因此無法踏出家門或與外界建立人際關係。

除了每月金援，女性家族部也提出日後配套，例如發送指導原則給地方政府、提升兒少社會安全網、改善早期偵測系統運作、加強與兒福機構密切合作。部分城市與地方政府已有類似體系運作，例如首爾的支持繭居青年方案提供心理諮商、嗜好培養、職業訓練、生涯規劃等服務。

南韓鄰國日本「繭居族」更多，日本政府最近調查顯示年輕族群近150萬人處於繭居狀態，其中一部分會外出買生活用品或偶爾出門活動，但很多人徹底把自己關在房間裡。日本「繭居族」可溯及1980年代，當局10年來對這個問題一直憂心不已。新冠肺炎疫情期間繭居問題更嚴重，逾5分之1受訪繭居族認為，新冠疫情大流行是導致繭居生活模式的主因，其他原因包括懷孕、失業、退休、人際關係不佳。