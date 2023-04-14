行政院要修訂打詐三法，包括網路投資廣告實名制，重罰外洩企業個資，還有要增設個人資料保護委員會。國民黨立委賴士葆今天在臉書發文對此大酸，直指最開心的人應是數位部長唐鳳。

賴士葆說，政府訂定重罰讓企業重視保護個資的重要性，然而讓企業不服的是政府個資外洩，卻沒有相對因應的罰則懲罰公部門，這也坐實了只許州官放火不許百姓點燈，內政部讓台灣2300萬民眾的個資流出在網上被拍賣，公親變事主，至今不究責，訂罰則的人有尚方寶劍可以豁免，這是笑話。

賴士葆指出，政府將來要再成立個人資料保護委員會，最開心的應該是唐鳳的數位部，數位部成立花費210億元的鉅資公帑，超過半年多，社會只聽到過數位部推動數位外賣平台，其餘不知所司何事。每次政府和企業個資外洩，總是檢討推託沒有個資專責機構，後來數位部成立，卻擺明部核心業務是資料治理不是個資保護，有個資外洩的事件，數位部就是邀外部專家召開行政檢查，對於遏止個資外洩毫無助益，個資法10年了，但是公私部門外洩日益嚴重。

賴士葆諷刺說，去年成立跨部會打詐國家隊，又花14億元添購新設備，但是去年網路詐騙創新高，數位部成立不管個資問題，現在又要浪費公帑，疊床架屋成立個人資料保護委員會，行政院在數位部成立當初，宣言要打造更安全資安環境與產業鏈，社會誤解了，原來保護個資的資安不在其中。