大陸本月8日至10日進行環台軍演，其中共軍首艘國產航母山東艦，更首次現身台灣東部外海；而美軍尼米茲航空母艦艦隊當時也出現在台灣東部約400浬處。前立委郭正亮表示，尼米茲號就在這裡，山東艦從巴士海峽南部戰區一路開上來，奇怪的是，怎麼都沒有人阻止。後來才知道，山東艦下面有潛艇，後面還有兩艘護航艦。

郭正亮今(14日)在中天新聞《盧秀芳辣晚報》節目中指出，大陸山東艦到台灣東南沿海，他發現一個奇怪的問題，因為美軍尼米茲號本來就在這裡，山東艦則是從巴士海峽南部戰區一路開上來，怎麼都沒有人阻止。

郭正亮舉例表示，人家在演習，就在你家隔壁，如果你認為很嚴重，應該會阻止，是不是該阻止的力量沒有出手？據後來了解，山東艦下面有潛艇，後面還有兩艘護航艦。

郭正亮認為，山東艦停在這個位置，造成幾種效應，台灣的空域被壓縮。120架次艦載機起降，山東艦作戰半徑是800公里，是全域涵蓋。我們本來東部保留三分之一戰力，也面臨可能被攻擊的情況。

郭正亮接著指出，我們海軍會避開密集火力，會停在「疏泊區」，也就是比較稀疏的停泊區，可以躲過密集火力，等到火力稍歇，再加入戰爭。但現在「疏泊區」不見了，因為全部在作戰範圍內，卻沒有看到國防部對這一點作出回應。