國民黨立法委員洪孟楷今日於立法院舉行關於東非狒狒案件檢討座談會，邀請專家學者及農委會林務局、畜牧處、桃園市政府農業局、新竹縣政府農業處，針對問題進行檢討與精進。洪要求3個月內，中央主管機關會同地方政府訂定台灣中大型野生動物逃脫救援機制辦法，有規可循。

洪孟楷指出，相信沒有任何人願意看到悲劇發生，也體諒地方政府有人力不足難處，但中央與地方應一同加強完善對於野生動物脫逃救援機制，且應對飼養管理辦法、飼養者加強相關規範，避免類似情況再次發生。

洪提出三個要求，首先是3個月內，中央主管機關會同地方政府訂定台灣中大型野生動物逃脫救援機制辦法，有規可循；再來，6個月內，對應本次案件及未來可能發生之弊端，對現行動物管理辦法、展演動物評鑑標準等進行通盤檢討。

最後洪孟楷表示，野生動物保育法修法儘速提出；此法已長達十餘年未修，要求農委會加速擬定並於今年度送出院版，以利立院部門共同修法。

對此農委會也表示會將各方意見納入後續討論，承諾強化對於承辦、指揮系統人員、動保人員及獸醫師規劃訓練等，增進野生動物逃脫緊急處理並研議修法加重動物遺失等相關處罰；農委會官員也承諾持續跟進與六福村飼養管理動物的相關檢討進度，於限期內確認改善是否落實。

洪孟楷重申，沒有人希望這場悲劇發生，但也是因為這場悲劇讓我們發現中央與地方對於動物脫逃的相關應對措施仍有很大的不足，記取教訓、務實面對問題，不要再讓此事重演。