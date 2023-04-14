脖子黑一塊怎麼樣也刷不掉，竟然有可能是糖尿病的警訊！小兒科醫師林智葳表示，一名7歲女童因脖子後面黑一片被帶來看診，他判斷是「黑色棘皮症」，直說「快要得糖尿病了！」進一步問診才知道，女童體重超標，且晚餐都和大人一起吃滷肉飯、鹹酥雞、炸蔬菜、果汁等高熱量、油炸的食物，所幸改變飲食情況後，女童的健康狀況也逐漸好轉。

林智葳醫師在節目《醫師好辣》分享病例，曾有一名7歲女童因為脖子上的汙垢洗不乾淨，被媽媽帶到皮膚科就醫，但醫師卻認為並不是皮膚的問題，將女童轉介到小兒科。林智葳問診時得知，她的體重嚴重超標，BMI值超過同齡人的85%，且三餐常吃高熱量、油炸類的食物，如晚餐吃滷肉飯、鹹酥雞，和鹹酥雞同攤買的炸蔬菜等，水果的攝取則是市售的含糖果汁。

林智葳說明，通常孩童的身上不會馬上有血糖超標的情況，初期可能是「胰島素阻抗」，雖然血糖數值穩定，但胰島素濃度升高，間接導致皮膚的黑色細胞增生，引發黑色棘皮症，林智葳直說：「快要糖尿病了」，所幸後來女童的媽媽遵循醫囑，替女兒調整飲食，黑色棘皮症才逐漸改善。

台北市聯合醫院內分泌及新陳代謝科主治醫師王繁棻指出，黑棘皮症並非疾病，可能與肥胖、耐糖不良、糖尿病、代謝症候群，或多囊性卵巢症候群有關，屬於胰島素抗性的表徵。美國糖尿病協會建議，體重BMI值超過25，且出現黑棘皮症的成年人，必須接受血糖檢查；兒童BMI在85%以上，或體重超出理想值20%，若出現黑棘皮症，又有第二型糖尿病家族史，或母親有姙娠糖尿病，也需接受血糖檢查。