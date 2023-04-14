桃園市消防局第二大隊今在機捷老街溪站內進行防災演練。（消防提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市消防局第二大隊今在機捷老街溪站進行防災演練，搜救犬也協助投入演練。（消防提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市消防局第二大隊今在機捷老街溪站進行防災演練，模擬地震引起火災時的應變。（消防提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園市消防局第二大隊今在機捷老街溪站進行防災演練，藉由這次演習強化隊員救災應變機制。（消防提供／蔡明亘桃園傳真）

桃園機場捷運延伸線到中壢的A22老街溪站，預計今年7月通車，有鑒於未來捷運系統中龐大的地下站體、深長的隧道、特殊的用電系統及眾多人潮，若遇上地震相關災害，對消防員來說是場搶救艱難考驗。桃園市消防局第二大隊今日上午前往A22老街溪站，辦理災害防救演習，強化站體內的救災應變機制。

今日演習情境假設，因地震造成捷運進站車箱脫軌，撞擊站內變電箱引起火災，演習以實地實景進行演練，包括自衛消防編組、人員疏散、人命搜救、火災搶救、大量傷患等，動員捷運站、民間團體、事業單位及鄰近縣市消防等單位，利用各式救災車輛與新型救災利器及搜救犬協助投入演練。

捷運站外觀大致可分為高架及地下式，其中又以地下式站體及隧道於搶救上更加困難，這次演習讓消防人員更能實際了解捷運站架構，從捷運站體島式月台及側式月台的區別、車廂門開啟方式、軌道間第三軌高壓電力系統及斷電方式、短路夾使用時機、站體通風豎井、消防員專用梯、無線電洩波電纜及各式消防設備等特殊設施，多一分演練就多一分搶救上的把握。

桃消防第二大隊大隊長戴明杉表示，藉由這次演習強化本大隊救災應變機制，落實各項災害整備、應變與復原機制，提升市民防災意識及災害發生時自助、互助，做最好準備，將災害帶來的衝擊降至最低。除了大型災害整備外，同時提醒民眾平時莫忘留意爐火烹調、電器起火或遺留火種等致災因素，重視「人離火熄」的重要性，預防災害從小地方做起。