阿妹高雄巨蛋演唱會今晚倒數第3場。（聲動娛樂提供）

張惠妹（阿妹）高雄巨蛋演唱會今（14日）第8場，由於是上班日的星期五，為方便民眾下班後南下看演唱會，特地選在晚間8點開唱，滿座萬名觀眾一首接著一首跟著唱跳、火力全開，阿妹開心說：「好快喔，今天是第8場耶！這幾天我一直待在高雄，你們有看到我去西子灣直播嗎？我很早就在那邊曬太陽，後來覺得好熱喔，那天曬到臉都紅紅的。」

當她看到台下有人舉牌子，有最會唱歌的、有生日的，天后依舊暖心地唱生日快樂歌給大家聽，接著坦言其實今天非常緊張、壓力非常大，現場很多攝影機拍攝，天后要大家記得要展現漂亮的臉，可能會被捕捉，還不忘幽默表示：「你們會不會罵我，拍了又不會發！」

阿妹為演唱會在高雄Long Stay將近1個月，日前跟最愛的家人來趟高雄小旅遊，甚至無預警在西子灣開直播，還在鏡頭即性舞蹈，歌迷們又驚又喜，許多南部歌迷不斷向阿妹喊話：「熱烈歡迎天后定居高雄！」