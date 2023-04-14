一名單親2寶爸發文指出，前妻當初嫌他「萬年課長」沒出息，看上小王有錢，還開BMW，就拋家棄子跟人跑了，沒想到1年後意外重逢，他赫然發現對方竟在跑外送，讓他難以置信，心情十分複雜。

「神奇了我的天！」一名網友在「匿名公社」發文表示，日前他叫了外送，但外送員送餐時卻不發一語，拿餐點給他時手還一直抖，讓他十分納悶，沒想到仔細一看，外送員竟是他離婚不到1年的前妻。

原PO透露，想當初前妻看上小王有錢，還開BMW，嫌他萬年課長又窮又沒出息，於是丟下2個小孩就跟人跑了，「現在怎麼在跑外送？」

不過，原PO只開心了幾分鐘，緊接而來地是一陣難過，因為孩子將近1年沒看到媽媽，於是他提醒對方探視權一直都在，孩子們也一直在等，怎料前妻什麼都沒說，找了錢就急著離開，讓他忍不住發火怒罵「妳都不會想小孩嗎？」，沒想到對方竟回「我想他們幹嘛？」，讓原PO大受打擊，感覺像被狠狠揍了一拳，「唉，沒胃口吃飯了」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言表示「這種人無情無義就不用理她了！」、「你應該大聲笑她」、「這媽媽有點狠心，一般都是女性放不下」、「自作虐，無需難過」、「在你面前，裝無情、裝狠心，看來她也沒臉見自己小孩」、「因為選擇錯，所以傷害你保護自己，有時口出惡言不是蓄意，只是丟不起那個臉」。