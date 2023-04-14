網紅白癡公主(戴平雅)多年來以無厘頭的搞笑風格，在Youtube界闖出一片天，但今年2月她發出陽明山墓園的照片，透露已送走爸爸，更感傷的是，人在紐約拍片的白癡公主其實沒見到爸爸最後一面，未料遇到網友質疑：「能繼續玩也是服了」，令白癡公主罕見動怒回嗆：「對我來說是很嚴重的指控。」

白癡公主表示突然接到爸爸噩耗的當下，人正在紐約拍攝影片，但苦於機場發生停電，許多班機被取消且無法改航班，好在同行的網紅理科太太跟化妝師陪在身邊，用許多方式轉移她的注意力，最終仍順利完成影片，並希望爸爸在天之靈看到她的影片會很開心。

白癡公主因航班問題無法即時回台。(圖/白癡公主 IG)

沒想到這件事卻引來網友怒批：「紐約不是三個機場？能繼續玩不趕快回去奔喪也是服了妳」，讓一向好脾氣的白癡公主憤怒回擊：「有機場、沒位子，你又不是當事人就做這種假設」，接著繼續說道：「打了多少通電話，轉機才回到台灣，我的家人都知道用盡方法訂機票了。對於你來說留這個言很簡單，但對我來說是一個很嚴重的指控。」

白癡公主表示拍影片是工作，而非玩樂。(圖/白癡公主 IG)

此外，白癡公主也特意截圖網友的留言，發到IG限時動態，嚴肅強調：「身為創作者，拍影片就是我的工作，不是在玩樂，我相信我的父母都會以我的抗壓性為榮」，隨後安慰自己一切沒事，並謝謝外界的關心。