許多拉麵店都提供「免費加麵」的服務，不過日前高雄卻有業者抱怨，接連遇到客人要求免費加麵卻又吃不完落跑的情況，剩下的份量將近一碗，讓業者看了相當無奈，大嘆：「真的是謝謝了，請不要再來了」

臉書粉專《豚將拉麵-覺民店》12日發文表示，已經連續兩天碰到客人點了「免費加麵」後，沒吃完就拍拍屁股走人，且剩下的量還不少，幾乎是原本一碗的份量，業者感慨地說：「這種浪費食物，甚至覺得反正不用錢就是先加麵就對了的人，真的是謝謝，請不要再來了！」

有客人點了「免費加麵」卻吃不完，讓業者相當無奈。（圖／翻攝自豚將拉麵-覺民店）

業者表示，店內有明確張貼告示，提醒客人若加麵沒吃完必須罰款50元，並主動投款到捐獻箱，豈料這些浪費食物的客人，竟逮到機會就逃之夭夭，氣得他直說：「是不是更可惡！」

貼文曝光後，讓許多網友看了直搖頭，留言大嘆：「唉！真的不懂得珍惜，吃不完何必勉強加點」、「加麵應該要酌收費用，否則奧客不會珍惜食物」、「我加麵吃完還要吃我老婆碗裡的」、「不要測試人性！你會怕」、「真的是加辛酸的，吃不了那麼多硬要加」。